Baoji Titanium Industry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Baoji Titanium Industry hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Baoji Titanium Industry 0,240 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Milliarden CNY – eine Minderung von 17,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,78 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at