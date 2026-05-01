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01.05.2026 06:31:29
Baoshan Iron Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Baoshan Iron Steel hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,06 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 72,88 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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