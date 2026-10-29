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29.10.2026 06:31:29
Baoshan Iron Steel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Baoshan Iron Steel lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im letzten Jahr hatte Baoshan Iron Steel einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Baoshan Iron Steel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 84,92 Milliarden CNY im Vergleich zu 81,06 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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