Baosheng Science and Technology Innovation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Baosheng Science and Technology Innovation präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Baosheng Science and Technology Innovation in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,05 Milliarden CNY im Vergleich zu 12,50 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at