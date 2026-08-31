Baosheng Science and Technology Innovation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Baosheng Science and Technology Innovation hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Baosheng Science and Technology Innovation 0,030 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,76 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Baosheng Science and Technology Innovation einen Umsatz von 13,07 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at