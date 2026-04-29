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29.04.2026 06:31:29
Baotou Beifang Chuangye hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Baotou Beifang Chuangye hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,60 Milliarden CNY – eine Minderung von 3,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,68 Milliarden CNY eingefahren.
Baotou Beifang Chuangye hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,290 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 10,02 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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