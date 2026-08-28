Baotou Beifang Chuangye legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Baotou Beifang Chuangye hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,02 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Baotou Beifang Chuangye noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,63 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 12,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at