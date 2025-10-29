Baotou Beifang Chuangye zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Baotou Beifang Chuangye hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Baotou Beifang Chuangye hat ein EPS von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Mit einem Umsatz von 2,16 Milliarden CNY, gegenüber 2,32 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at