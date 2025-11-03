Baotou Huazi Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Baotou Huazi Industrial lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 192,8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Baotou Huazi Industrial einen Umsatz von 163,8 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at