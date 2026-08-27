Baotou Tianhe Magnetics Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Baotou Tianhe Magnetics Technology A hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Baotou Tianhe Magnetics Technology A 697,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 415,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at