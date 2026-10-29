Baotou Tianhe Magnetics Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Baotou Tianhe Magnetics Technology A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 CNY, nach 0,250 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 732,3 Millionen CNY – ein Plus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Baotou Tianhe Magnetics Technology A 670,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at