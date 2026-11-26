|
26.11.2026 06:31:29
Baozun A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Baozun A hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Baozun A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 354,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 301,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.