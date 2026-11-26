Baozun A hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Baozun A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 354,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 301,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at