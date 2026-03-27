Baozun A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Baozun A hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,48 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Baozun A einen Umsatz von 3,24 Milliarden HKD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,510 HKD. Im Vorjahr waren -1,120 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,79 Milliarden HKD, während im Vorjahr 10,22 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at