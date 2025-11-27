Baozun A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Baozun A hat am 25.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,210 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 303,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 287,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at