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27.03.2026 06:31:29
Baozun A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Baozun A hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 447,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 416,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,580 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,430 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,38 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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