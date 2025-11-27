|
27.11.2025 06:31:28
Baozun A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Baozun A hat am 25.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Baozun A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,68 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,540 HKD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,37 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
