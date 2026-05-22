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22.05.2026 06:31:29
Baozun A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Baozun A hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,390 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 2,69 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,21 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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