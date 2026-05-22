Baozun A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Baozun A hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,390 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,69 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,21 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at