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22.05.2026 06:31:29
Baozun A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Baozun A hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 343,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 283,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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