Baozun A hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 HKD gegenüber -0,670 HKD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Baozun A 2,78 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,36 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at