Bar Harbor Bankshares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bar Harbor Bankshares hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,83 Prozent auf 67,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at