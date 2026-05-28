Barak Valley Cements: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Barak Valley Cements hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,530 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 596,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 579,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,130 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,12 Milliarden INR, während im Vorjahr 2,08 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at