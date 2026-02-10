|
Barak Valley Cements verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Barak Valley Cements lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,04 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,610 INR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 476,5 Millionen INR – eine Minderung von 12,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 547,3 Millionen INR eingefahren.
