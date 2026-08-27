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27.08.2026 06:31:29
Baran Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Baran Group hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Baran Group ein Ergebnis je Aktie von 0,060 ILS vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 182,9 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 212,6 Millionen ILS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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