Bärbel Bas tritt als SPD-Parteivorsitzende und Arbeitsministerin zurück

DOW JONES--Bärbel Bas tritt von ihren Ämtern als Co-Vorsitzende der SPD und als Bundesarbeitsministerin zurück. "Bärbel Bas hat heute Morgen ihren Rücktritt von Partei- und Ministeramt erklärt", sagte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch. "Ich habe großen Respekt vor ihrer Entscheidung. Sie trifft sie aus persönlichen Gründen, die ich zutiefst respektiere."

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October 12, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)