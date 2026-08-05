|
05.08.2026 06:31:29
Barbeque Nation Hospitality: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Barbeque Nation Hospitality präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 INR. Im Vorjahresviertel hatte Barbeque Nation Hospitality -4,200 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,41 Prozent auf 4,26 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,97 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,400 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 3,66 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!