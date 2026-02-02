|
Barbeque Nation Hospitality hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Barbeque Nation Hospitality hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,82 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,16 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barbeque Nation Hospitality in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,77 Milliarden INR im Vergleich zu 3,29 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
