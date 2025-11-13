Barbeque Nation Hospitality stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Barbeque Nation Hospitality präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,69 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,06 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,05 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at