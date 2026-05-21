Barbeque Nation Hospitality: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Barbeque Nation Hospitality lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,43 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Barbeque Nation Hospitality mit einem Umsatz von insgesamt 3,60 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,10 Prozent gesteigert.

Barbeque Nation Hospitality hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 15,130 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -7,110 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 13,39 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Barbeque Nation Hospitality einen Umsatz von 12,33 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at