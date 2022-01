Barbie trifft Eiskönigin: Mattel sichert sich riesigen Disney-Deal

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Große Freude bei Spielzeughersteller Mattel : Der Branchenriese hat sich die weltweiten Lizenzrechte für Disney -Prinzessinnen wie die Eiskönigin oder Dornröschen zurückgeholt. 2016 verlor Mattel sie an seinen Erz-Rivalen Hasbro. Die Mattel-Aktie sprang nach Bekanntgabe des Deals um zehn Prozent in die Höhe.Der Kampf um die begehrte Lizenz zur Produktion von Disney-Spielzeug geht damit in die nächste Runde. Mehr als ein halbes Jahrhundert war Mattel Vermarktungspartner von Disney – bis man die Lizenzrechte 2016 an den Erz-Rivalen Hasbro verlor. Mattel konzentrierte sich daraufhin auf die Vermarktung seiner weltbekannten Barbies und brachte neue Kollektionen heraus. Die Barbies wurden modernisiert und erhielten unterschiedliche Hautfarben und Körpertypen.Doch auch die Barbie-Puppen konnten den Verlust der Disney-Figuren nicht wettmachen. Mattel verzeichnete deutliche Geschäftseinbußen. Während der Umsatz im Jahr 2016 noch bei 5,5 Milliarden Dollar lag, erwirtschaftete Mattel im Jahr 2020 lediglich 4,6 Milliarden Dollar.Die Euphorie ist bei Mattel dementsprechend groß. ,,Wir sind unglaublich stolz darauf, die Linien Disney Princess und Disney ,,Die Eiskönigin" wieder bei Mattel begrüßen zu dürfen", so COO Richard Dickson. Die erste neue Kollektion der Disney-Puppen soll 2023 auf den Markt kommen. Die Figuren basieren auf zahlreichen Disney-Erfolgen wie Frozen, Aladdin und Dornröschen.Wenig Grund zur Freude hat dagegen Hasbro. Der Spielzeughersteller äußerte sich bislang nicht zu der Neuvergabe der Disney-Lizenzen. Die Aktie lässt jedoch kräftig Federn.