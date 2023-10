Baerbock: Freilassung von Geiseln war auch Thema bei Nahost-Gipfel

KAIRO (dpa-AFX) - Die Teilnehmer des Nahost-Gipfels in Kairo haben nach Worten von Außenministerin Annalena Baerbock auch über die Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas gesprochen. "Die Frage der Freilassung von den zivilen Geiseln, darunter bekanntermaßen auch einige Deutsche, war ein zentrales Thema hier auf der Konferenz", sagte Baerbock am Samstag vor ihrer Abreise aus Ägypten. Sie habe mit Partnern "erneut darüber gesprochen, wie wir gemeinsam auch weitere Geiseln befreien können". Die Freilassung einer Mutter und ihrer Tochter sei "ein kleiner Funken Hoffnung auch für andere".

Nach Angaben von Hamas und der US-Regierung hatte Katar die Freigabe der zwei US-Bürgerinnen vermittelt. Es handelte sich um die erste Freilassung von Geiseln der Hamas im Gazastreifen seit dem Terrorangriff der Organisation auf Israel am 7. Oktober, bei dem mehr als 200 Menschen verschleppt wurden, darunter auch Deutsche. Beim Gipfel in Kairo ging es am Samstag um mögliche Schritte zur Entspannung im Konflikt zwischen Israel und der Hamas.

Mit Blick auf die am Samstag angelaufenen Hilfslieferungen nach Gaza über die ägyptische Grenze sagte Baerbock, diese dürften nur "ein allererster Schritt" sein. Die Öffnung des Grenzübergangs Rafah für 20 Lastwagen sei ein "kleines Zeichen der Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten". Neben Wasser , Essen und Medikamenten benötigten die Menschen im Gazastreifen aber auch dringend Treibstoff, um Generatoren der Krankenhäuser am Laufen zu halten und für die Trinkwasserversorgung. Rafah müsse für humanitäre Güter und Treibstoff dauerhaft geöffnet werden, sagte Baerbock./bk/DP/he