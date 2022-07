Baerbock reist nach Indonesien, Palau und Japan

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock startet an diesem Mittwoch (ca. 17.00 Uhr) zu einer mehrtägigen Asienreise nach Indonesien, zur Inselrepublik Palau und nach Japan. Auf der indonesischen Insel Bali will die Grünen-Politikerin am 7. und 8. Juli an einem Außenministertreffen der G20-Runde führender Wirtschaftsmächte teilnehmen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts mitgeteilt hatte.

Auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stehen dabei die Stärkung des Multilateralismus sowie die Ernährungs- und Energiesicherheit auf der Tagesordnung sowie die Klimakrise. Nach Angaben der russischen Botschaft in Jakarte wird auch der russische Außenminister Sergej Lawrow anreisen. Zudem wird der chinesische Außenminister Wang Yi bei dem Treffen erwartet. Mit Spannung wird darauf geblickt, wie etwa die westlichen G20-Minister auf Lawrow reagieren.

Die G20 ist eine Staatengruppe führender Wirtschaftsmächte, der neben den G7-Staaten unter anderem auch autoritär geführte Länder wie Russland, China und Saudi-Arabien angehören. Indonesien hat derzeit die Präsidentschaft. Baerbock werde am Rande des G20-Treffens auch bilaterale Gespräche führen, sagte der Sprecher. So dürfte sie unter anderem Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi treffen.

Im Anschluss an das G20-Treffen will Baerbock am Freitagabend (Ortszeit) nach Palau reisen. Der Inselstaat ist besonders vom Klimawandel betroffen. An diesem Sonntag steht ein Besuch Baerbocks im Atombomben-Museum der japanischen Stadt Nagasaki auf dem Programm. Zum Abschluss der Reise wollte Baerbock am Montag in Tokio politische Gespräche führen./bk/DP/stw