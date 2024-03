Baerbock trifft ägyptischen Außenminister - Lage in Gaza im Zentrum

KAIRO (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist am Montag in Kairo mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri zu neuerlichen Krisengesprächen zusammengekommen. Bei dem Treffen in der ägyptischen Hauptstadt dürfte die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen im Mittelpunkt stehen. Die Grünen-Politikerin wirbt seit Wochen für eine humanitäre Waffenruhe, damit die von der islamistischen Hamas weiterhin festgehaltenen israelischen Geiseln freikommen und Hilfslieferungen den Gazastreifen erreichen.

Schon zum Auftakt ihrer knapp zweitägigen Nahostreise hatte Baerbock von Israel und der Hamas eine Einigung über eine befristete Waffenruhe verlangt. "Nur eine sofortige humanitäre Feuerpause, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand führt, hält die Hoffnung auf Frieden am Leben - für Palästinenserinnen und Palästinenser wie Israelis", forderte sie.

Im Anschluss an das Treffen mit Schukri wollte Baerbock nach Israel weiterfliegen. Es ist bereits der sechste Besuch der Außenministerin in dem Land seit dem blutigen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Am Abend stand ein Besuch der Palästinensischen Gebiete auf dem Programm. In Ramallah wollte Baerbock Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sowie Außenminister Riad Malki treffen. Eine Unterredung mit ihrem israelischen Kollegen Israel Katz war für Dienstagvormittag geplant./bk/DP/mis