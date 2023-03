Baerbock trifft chinesischen Außenminister in Neu Delhi

NEU DELHI (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat sich noch vor Beginn der Arbeitssitzungen beim Außenministertreffen der G20-Runde der führenden Wirtschaftsmächte in Indien mit ihrem neuen chinesischen Kollegen Qin Gang getroffen. Details über Inhalte und Ergebnisse der Unterredung in der Hauptstadt Neu Delhi wurden am Donnerstag zunächst nicht bekannt. Es war aber erwartet worden, dass die Grünen-Politikerin Qin unter anderem auf das von China zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am vergangenen Freitag veröffentlichte Positionspapier ansprechen würde.

China hatte darin unter anderem einen Waffenstillstand und Verhandlungen gefordert. Westliche Diplomaten und Experten hatten skeptisch und enttäuscht auf das chinesische Papier reagiert, da das Zwölf-Punkte-Dokument keine neue Initiative erkennen ließ. Zudem gilt China als enger Verbündeter Russlands und hat den Einmarsch in die Ukraine nie klar verurteilt./bk/DP/zb