Baerbock trifft US-Außenminister Blinken in Washington

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock setzt an diesem Freitag (16.30 Uhr) ihren USA-Besuch mit Beratungen mit US-Außenminister Antony Blinken fort. Bei dem Treffen in der Hauptstadt Washington dürfte die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine im Mittelpunkt stehen. Vor Beginn der UN-Generalversammlung Anfang kommender Woche in New York wird zudem damit gerechnet, dass auch Themen wie der weitere Umgang mit China oder der Kampf gegen die Klimakrise angesprochen werden.

Auch die Stimmung im Land vor den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 könnte bei der Unterredung von Baerbock mit Blinken eine Rolle spielen. In der Bundesregierung gibt es die Sorge, dass der Republikaner Donald Trump wieder zum Präsidenten gewählt werden könnte. Für diesen Fall gilt beispielsweise als offen, wie sich die künftige US-Regierung etwa in multilateralen Organisationen positionieren würde.

Baerbock macht sich seit Dienstag ein Bild von der Stimmung in den USA. Wie Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird sie an der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) teilnehmen./bk/DP/ngu