Baerbock verteidigt politischen Kurswechsel: 'Welt ist eine andere'

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Entscheidung der Bundesregierung, nun doch Waffen an die Ukraine zu liefern, verteidigt. "Wir dürfen die Ukraine nicht wehrlos dem Aggressor überlassen, der Tod und Verwüstung über dieses Land bringt", sagte Baerbock am Sonntag bei der Sondersitzung des Bundestags mit Blick auf den Angriff Russlands. "Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein."

Ein Land wie Deutschland, das über eine Parlamentsarmee und "umfassende demokratische Kontrolle" verfüge, müsse es "sich erlauben, in Fragen von Krieg und Frieden in voller Verantwortung zu entscheiden", sagte Baerbock. Es handele sich um "mehr als die Lieferung von Fahrzeugen, Waffen und Raketen", betonte die Ministerin: "Es ist eine klare Botschaft an Wladimir Putin: Das Preisschild dieses Krieges gegen unschuldige Menschen und der Bruch mit der Charta der Vereinten Nationen wird für das System Putin ein untragbares sein."

Die Bundesregierung hatte am Samstag wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine in zweifacher Hinsicht eine Kehrtwende vollzogen. Sie will nun doch Waffen an die Ukraine liefern und sich nach erstem Zögern auch dem Ausschluss russischer Banken aus dem internationalen Finanz-Kommunikationssystem Swift anschließen.

Die Außenministerin betonte, es handele sich um eine Ausnahmesituation. "Wir werden bei Waffenexporten und Einsätzen weiter aus tiefer Überzeugung zurückhaltend sein", erklärte Baerbock, die sich während ihrer Rede auch an den auf der Ehrentribüne sitzenden ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk wandte. "Wir lassen Sie nicht alleine!", versicherte sie.

Mit Blick auf den Ausschluss russischer Banken aus Swift sagte Baerbock: "Die bittere Realität ist: Keine Sanktion kann diesen Wahn in diesem Moment gerade stoppen - auch nicht Swift." Putins "perfides Spiel" sei "auf Strecke angelegt". Das müssten auch die Sanktionen sein, erklärte Baerbock. Sie warnte vor einer "umfassenden Abkopplung" Russlands von Swift, die "breitflächig und ungezielt wirken" und auch Europa hart treffen würde. "Nichts wäre gewonnen, wenn wir selbst in eine Energie- oder Wirtschaftskrise rutschen." Deshalb brauche es eine "gezielte Einschränkung", die den Kreml "härter trifft als uns selbst", erklärte die Außenministerin.