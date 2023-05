Baerbock: Wollen bei Petersberger Klimadialog konkrete Lösungen erarbeiten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs konkrete Lösungen zum Abbau der Treibhausgase und den Ausbau von erneuerbaren Energien angemahnt. Auf der Konferenz wolle sie eine Debatte anstoßen, ob man bei der kommenden Weltklimakonferenz im Herbst in Dubai nicht konkrete Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien anstreben sollte.

"Der Petersberger Klimadialog ist keine normale Konferenz, wo man sich am Ende auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Sondern der Petersberger Dialog ist eine Arbeitskonferenz, die diejenigen zusammenbringen, die wirklich etwas tun wollen", sagte Baerbock, die in der Bundesregierung für auswärtige Klimapolitik zuständig ist. In Berlin treffen sich bis zum morgigen Mittwoch Ministerinnen und Minister aus mehr als 40 Länder, um die Anstrengungen zum Klimaschutz zu verstärken.

"Wir haben auf der letzten Klimakonferenz erlebt, dass wir eben nicht genug erreichen konnten mit allen Staaten dieser Welt, deswegen wollen wir hier in Berlin diejenigen zusammenbringen von Industriestaaten, von kleinen Inselstaaten, von Schwellenländern, die wirklich Hand anlegen wollen", sagte Baerbock. Dabei gehe es um ein "Out-of-the-Box-Denken", mit dem man Lösungen dafür finden wolle, wie die Klimakrise wirklich eingedämmt werden könnte.

Sie wolle daher bei der Konferenz eine Debatte über ein Erneuerbaren-Ziel eröffnen. "Wir wissen, dass alle Staaten ihre CO2-Ziele deutlich, deutlich anschärfen müssen. Wir wissen leider auch, dass nicht alle Staaten dazu bereit sind", sagte die Ministerin. "Deswegen möchte ich bei diesem Petersberger Klimadialog die Debatte darüber eröffnen, ob wir auf der nächsten Klimakonferenz nicht zu einem erneuerbaren Ziel kommen sollten und kommen können."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2023 05:01 ET (09:01 GMT)