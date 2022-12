Baerbock zu zweitägigem Besuch in Indien

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock beginnt an diesem Montag einen zweitägigen Besuch in Indien. In der Hauptstadt Neu Delhi will die Grünen-Politikerin mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar über die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sprechen. Indien positioniert sich neutral: Es pflegt enge Beziehungen zu Russland wie zum Westen. Die Atommacht mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern trägt westliche Sanktionen gegen Russland nicht mit. Bei Resolutionen der Vereinten Nationen zum Krieg in der Ukraine hat sich Indien enthalten.

In Baerbocks Gesprächen dürfte es auch um das Verhältnis zu China gehen, das Russlands Angriffskrieg ebenfalls nicht verurteilt hat. Die Beziehungen von Indien und China - der beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt - sind angespannt. Weiteres Thema soll die deutsche Zusammenarbeit mit Indien bei der Energiewende weg von Öl , Kohle und Gas sein. Am Dienstag will die Außenministerin Projekte für erneuerbare Energien besuchen./bk/asg/DP/he