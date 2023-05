Barcelona: Beste Saisonergebnisse für Garrett Gerloff und das Bonovo action BMW Racing Team - Solides WorldSBK-Debüt von Ivo Lopes.

Garrett Gerloff (USA) und das Bonovo action BMW Racing Team haben ihre für das vierte Rennwochenende der FIM Superbike World Championship 2023 in Barcelona (ESP) gesteckten Ziele deutlich erreicht. Der Texaner fuhr nicht nur in allen drei Rennen in die Top-10, sondern sicherte sich und seinem Team sogar die besten Rennergebnisse der bisherigen Saison.