Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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30.10.2026 03:00:04
Barclays: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Barclays (NYSE:BCS) announced a GBP 500 million share buyback alongside a 12% increase in pre-tax profit. It's driving operational leverage by deploying artificial intelligence to automate backend support while expanding its corporate deposit base to lock in multiyear interest income. These structural changes give the bank a predictable path to higher shareholder returns across economic cycles.
Three things management said stand out.
Barclays is modernizing infrastructure to replace manual work with automated tools. Management expects artificial intelligence and process harmonization to reduce headcount by 5,000 positions, lowering structural expenses while maintaining business growth.
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Nachrichten zu Barclays plc
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30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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30.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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29.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
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28.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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28.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Barclays PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.1666 ADRs
|38 180,00
|0,47%
|Barclays plc
|5,01
|-3,49%
|Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|22,30
|-3,55%
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