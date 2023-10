Barclays-Aktie tiefer: FCA hat Millionenstrafe gegen Ex-Barclays-Chef Staley verhängt

Zudem dürfe Staley keine Führungsposition mehr im Finanzsektor einnehmen, hieß es in einer Mitteilung der Behörde am Donnerstag. Die Entscheidungen seien zunächst vorläufig, weil Staley sie zur Überprüfung an eine Prüfungskommission weitergeleitet habe.

Grund für die Strafen sei, dass der ehemalige Geschäftsführer der Bank irreführende Angaben zu seiner Beziehung zu dem inzwischen gestorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gemacht habe, hieß es in der FCA-Mitteilung weiter. Staley hatte demnach auf Anfrage der Behörde einen Brief der Bank abgesegnet, in dem es hieß, die Beziehung sei nicht eng gewesen. In Emails habe er den früheren US-Multimillionär, der im Zentrum eines Missbrauchsskandals mit teilweise minderjährigen Opfern stand, jedoch als einen seiner engsten und liebsten Freunde bezeichnet.

Staley hatte seinen Posten bei Barclays im November 2021 wegen Untersuchungen zu seinem Verhältnis mit Epstein niedergelegt.

Die Barclays-Aktie notiert in London zeitweise 2,75 Prozent tiefer bei 1,53 GBP.

LONDON (dpa-AFX)