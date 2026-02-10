Barclays Aktie

Kostensenkungen 10.02.2026 16:45:38

Barclays-Aktie verliert: Gewinnplus - Milliardenausschüttung angedacht

Nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr will die britische Großbank Barclays die Rendite in den kommenden Jahren unter anderem dank weiterer Kostensenkungen kräftig steigern.

Neben dem Blick auf die Ausgaben sollen auch steigende Erträge zu der höheren Eigenkapitalrendite beitragen. Bis 2028 soll diese auf mehr als 14 Prozent klettern, wie die Bank am Dienstag in London mitteilte. 2025 konnte Barclays die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital um 0,8 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent ausbauen.

Der Gewinn kletterte 2025 um 16 Prozent auf knapp 6,2 Milliarden Pfund (rund 7,1 Mrd Euro) - unter anderem deshalb, weil die Kosten noch etwas stärker gedrückt werden konnten, als ohnehin anvisiert. Damit fiel der Gewinn etwas höher aus als von Experten erwartet.

Zudem kündigte die Bank den weiteren Erwerb eigener Aktien an. Zwischen 2026 und 2028 will Barclays über Aktienrückkäufe und Dividenden mehr als 15 Milliarden Pfund an die Investoren zurückgeben beziehungsweise direkt ausschütten.

Dennoch verlor die Aktie am Nachmittag zuletzt zwei Prozent. Die anhaltende Unsicherheit mit Blick auf die britische Regierung laste auf dem Bankensektor, hieß es am Markt.

/zb/niw/mis

LONDON (dpa-AFX) -

07.04.25 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.12.24 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.08.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 Barclays Buy UBS AG
