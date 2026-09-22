Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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22.09.2026 12:49:12
Barclays appoints Morgan Stanley’s Wee Yee-Yeong to lead private bank in Singapore, Asia
This follows launch of British bank’s booking centre in city-state as it expands wealth-management business in regionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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21.09.26
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