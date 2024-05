Barclays Bank of Kenya: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Barclays Bank of Kenya hat sich am 28.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 KES, nach 0,820 KES im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Barclays Bank of Kenya im vergangenen Quartal 21,33 Milliarden KES verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barclays Bank of Kenya 16,65 Milliarden KES umsetzen können.

Redaktion finanzen.at