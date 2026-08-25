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25.08.2026 06:31:29
Barclays Bank of Kenya: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Barclays Bank of Kenya hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,96 KES beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 KES je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays Bank of Kenya in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,76 Milliarden KES im Vergleich zu 19,46 Milliarden KES im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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