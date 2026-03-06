Barclays Bank of Kenya zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Barclays Bank of Kenya hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,11 KES gegenüber 1,13 KES je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,53 Prozent auf 18,16 Milliarden KES aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,86 Milliarden KES erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 4,22 KES je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays Bank of Kenya 3,84 KES je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,47 Prozent auf 80,12 Milliarden KES. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 75,74 Milliarden KES gelegen.

Redaktion finanzen.at