|
06.03.2026 06:31:28
Barclays Bank of Kenya zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Barclays Bank of Kenya hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 1,11 KES gegenüber 1,13 KES je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,53 Prozent auf 18,16 Milliarden KES aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,86 Milliarden KES erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 4,22 KES je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays Bank of Kenya 3,84 KES je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,47 Prozent auf 80,12 Milliarden KES. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 75,74 Milliarden KES gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.