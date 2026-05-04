Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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04.05.2026 10:08:38
Barclays becomes latest brokerage to bet on no Fed rate cuts in 2026
US inflation remains well above the Fed’s 2 per cent targetWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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