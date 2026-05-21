Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Overweight-Rating
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21.05.2026 13:27:00
Barclays bestätigt Kaufempfehlung für Coca-Cola - Aktie unbeeindruckt
LONDON (dpa-AFX Broker) - Analystin Lauren Liebermann sieht enormes Potenzial durch die Digitalisierung des Systems Coca-Cola - bestehend aus der Marke selbst und ihren Partnern für Abfüllung und Vertrieb.
Die Coca-Cola-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE bei 81,52 US-Dollar unbewegt.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT
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Bildquelle: Coca-Cola
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