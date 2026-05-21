Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Overweight-Rating 21.05.2026 13:27:00

Barclays bestätigt Kaufempfehlung für Coca-Cola - Aktie unbeeindruckt

Barclays bestätigt Kaufempfehlung für Coca-Cola - Aktie unbeeindruckt

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

LONDON (dpa-AFX Broker) - Analystin Lauren Liebermann sieht enormes Potenzial durch die Digitalisierung des Systems Coca-Cola - bestehend aus der Marke selbst und ihren Partnern für Abfüllung und Vertrieb.

Die Coca-Cola-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE bei 81,52 US-Dollar unbewegt.

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT

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Bildquelle: Coca-Cola

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