Barclays: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Barclays hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 315,82 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 179,43 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15 768,22 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 11 021,66 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at