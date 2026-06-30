Wharf Holdings Aktie

Wharf Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861691 / ISIN: HK0004000045

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30.06.2026 09:30:28

Barclays buys Canary Wharf HQ for £750mn

UK bank buys 999-year lease on London headquarters in one of Europe’s biggest office deals in recent yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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