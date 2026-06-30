Wharf Holdings Aktie
WKN: 861691 / ISIN: HK0004000045
|
30.06.2026 09:30:28
Barclays buys Canary Wharf HQ for £750mn
UK bank buys 999-year lease on London headquarters in one of Europe’s biggest office deals in recent yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!