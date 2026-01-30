Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Aktie im Blick
|
30.01.2026 11:13:47
Barclays Capital: Allianz-Aktie erhält Underweight
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:57 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 370,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 5,61 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42 886 Allianz-Aktien. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 5,0 Prozent ein. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianz
|
30.01.26
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.at)