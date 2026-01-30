Barclays Capital: Allianz-Aktie erhält Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:57 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 370,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 5,61 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42 886 Allianz-Aktien. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 5,0 Prozent ein. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT





